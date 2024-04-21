Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував 2 дрони

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Окупанти обстрілювали сам Нікополь, Мирівську і Червоногригорівську громади.
Пошкоджена багатоповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та парники.
Люди не постраждали, в інших громадах Дніпропетровщини вночі було тихо.
Вчора ми писали про те, що у Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атаки.
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