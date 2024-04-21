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Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував 2 дрони

Сьогодні 09:08
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Пізно ввечері російські війська знову обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував 2 дрони

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Окупанти обстрілювали сам Нікополь, Мирівську і Червоногригорівську громади. 

Пошкоджена багатоповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та парники.

Люди не постраждали, в інших громадах Дніпропетровщини вночі було тихо.

Вчора ми писали про те, що у Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атаки.

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Новости Днепра про Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував 2 дрониУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстріляв Нікопольщину з артилерії та застосував 2 дрониРусский

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