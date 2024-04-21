В Днепре работница «Сільпо» вместе со знакомой создала мошенническую схему

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на судебное решение в ЕГР.
Вместе со своей знакомой женщина решила обокрасть магазин и пронести товар «мимо кассы».
Каждый день «аферы» оставался неизменным. Знакомая приносила товар на кассу, а работница «Сільпо» имитировала сканирование и помогала вынести товар из магазина.
В один из дней женщины вынесли таким образом крабовые палочки, набор для суши и соевый соус.
Согласно перечню товаров, женщины ходили в магазин как к себе домой. Не гнушались кормом для кошек, сигаретами, плавлеными сырками и прочим.
Суд назначил мошенницам 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины они были освобождены от отбывания назначенного наказания, установив испытательный срок на 2 года.
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