У Дніпрі рецидивісти продавали боєприпаси: їх затримали на “гарячому”

Тепер чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Днями у Дніпрі двоє раніше засуджених місцевих мешканця 46 та 50 років намагалися продати гранату – про збут боєприпасів вони раніше домовилися з покупцем телефоном.

Але угода не відбулася. Торговців зброєю затримала поліція. Речові докази вилучили та направили на експертизу.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

11 листопада слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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