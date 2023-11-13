В Днепре рецидивисты продавали боеприпасы: их задержали на «горячем»

На днях в Днепре двое ранее судимых местных жителей 46 и 50 лет пытались продать гранату – о сбыте боеприпасов они ранее договорились с покупателем по телефону.
Но сделка не состоялась. Торговцев оружием задержали полицейские. Вещественные улики изъяли и направили на экспертизу.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
11 ноября следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Читайте также:
Автор:
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.
Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин…
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней был новый ремонт и хорошая мебель – задача не реальная. Те, кто хочет сэкономить и ищет в аренду дешевое жилье должны либо жертвовать комфортом в такой квартире – там может…
В Днепре прокуратура разбиралась по реконструкции "Метеора".
Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.
Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.
Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин за границу.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Волонтер из Никополя рискует жизнью, чтобы ходить кормить кошек, живущих на прибрежных территориях.
На Сицилии начал извержение самый активный вулкан Европы.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!