В Днепре рецидивисты продавали боеприпасы: их задержали на «горячем»

Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

На днях в Днепре двое ранее судимых местных жителей 46 и 50 лет пытались продать гранату – о сбыте боеприпасов они ранее договорились с покупателем по телефону.

Но сделка не состоялась. Торговцев оружием задержали полицейские. Вещественные улики изъяли и направили на экспертизу.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

11 ноября следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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