У Дніпрі раніше судимий чоловік “замінував” гуртожиток

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
12 лютого до поліції надійшло повідомлення про мінування гуртожитку. З будівлі евакуювали всіх мешканців, після чого експерти-вибухотехніки обстежили обʼєкт та прилеглу територію. В результаті, жодних вибухових або небезпечних предметів виявлено не було, – сказано у повідомленні поліції.
Поліція разом із працівниками СБУ зʼясували, що до неправдивого повідомлення причетний 39-річний мешканець міста.
У зловмисника вилучили мобільний, з якого він відправив повідомлення.
Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ. Про мотиви такого вчинку чоловіка не повідомляється.
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