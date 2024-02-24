На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у крадіжці з будинку

Поліція міста Павлоград затримала підозрюваного за крадіжку з будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік виламав вікно та викрав цінні речі поки господарі оселі були на роботі.

В результаті розшукових заходів поліцейські викрили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який вже відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів, – сказано у повідомленні.

Майно було вилучено у зловмисника та передано законним господарям.

Чоловіку оголосили підозру у скоєнні крадіжки, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: