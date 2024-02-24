На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у крадіжці з будинку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Чоловік виламав вікно та викрав цінні речі поки господарі оселі були на роботі.
В результаті розшукових заходів поліцейські викрили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який вже відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів, – сказано у повідомленні.
Майно було вилучено у зловмисника та передано законним господарям.
Чоловіку оголосили підозру у скоєнні крадіжки, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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