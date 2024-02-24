В Днепре ранее судимый мужчина «заминировал» общежитие

В Днепре ранее судимый 39-летний неоднократно осужденный житель города "заминировал" общежитие

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

12 февраля в полицию поступило сообщение о минировании общежития. Из здания были эвакуированы все жители, после чего эксперты-взрывотехники обследовали объект и прилегающую территорию. В результате никаких взрывных или опасных предметов обнаружено не было, — сказано в сообщении полиции.

Полиция вместе с работниками СБУ выяснили, что к неправдивому сообщению причастен 39-летний житель города.

У злоумышленника изъяли мобильный, с которого он отправил сообщение.

Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 259 УКУ. О мотивах такого поступка мужчина не сообщается.

Українська Русский

Автор: