У Дніпрі призупинили рух деяких тролейбусів та трамваїв

Важлива інформація!

Сьогодні, 29 грудня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту: призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б” та трамвайним маршрутом №11.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Оновлено: також у Дніпрі призупинили рух автобусів №156.

Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок містом!

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