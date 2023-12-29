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У Дніпрі призупинили рух деяких тролейбусів та трамваїв

Сьогодні 08:18
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі призупинили рух деяких тролейбусів та трамваїв

Сьогодні, 29 грудня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту: призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б” та трамвайним маршрутом №11.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Оновлено: також у Дніпрі призупинили рух автобусів №156.  

Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі призупинили рух деяких тролейбусів та трамваївУкраїнська

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