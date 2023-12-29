У Дніпрі призупинили рух деяких тролейбусів та трамваїв

Сьогодні, 29 грудня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту: призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б” та трамвайним маршрутом №11.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Оновлено: також у Дніпрі призупинили рух автобусів №156.
Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок містом!
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