В Днепре приостановили движение некоторых троллейбусов и трамваев

Сегодня, 29 декабря, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта: приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №19, «А», «Б» и трамвайному маршруту №11.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Обновлено: также в Днепре приостановили движение автобусов №156.
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок по городу!
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