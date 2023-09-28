У Дніпрі пролунає масовий вибух

Перш за все це стосується мешканців Самарського району, які можуть почути “бах” з кар’єру.
Як інформують в Лівобережній адміністрації, 29 вересня 2023 року на виробництві ТОВ “РИБАЛЬCЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух.
Тож місцеві можуть почути гучний “бах” у період з 10 ранку до 17 вечора. Боятися не треба ситуація під контролем.
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