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У Дніпрі пролунає масовий вибух

Сьогодні 21:26
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29 вересня мешканці Дніпра можуть почути вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масовий вибух

Перш за все це стосується мешканців Самарського району, які можуть почути “бах” з кар’єру. 

Як інформують в Лівобережній адміністрації, 29 вересня 2023 року на виробництві ТОВ “РИБАЛЬCЬКИЙ КАР’ЄР” буде проведено масовий вибух.

Тож місцеві можуть почути гучний “бах” у період з 10 ранку до 17 вечора. Боятися не треба ситуація під контролем. 

Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масовий вибух

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