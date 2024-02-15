У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцях

Будь ласка, бережіть себе!

По всій Україні оголошена повітряна тривога, у деяких містах, зокрема, і у Дніпрі, чутно вибухи.

Як писали у Повітряних силах ЗСУ, ворог завдає удару ракетами зі стратегічної та тактичної авіації.

Будь ласка, нічого не знімайте та не публікуйте у мережі, до відбою тривоги – будьте у безпечних місцях!

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