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У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцях

Сьогодні 06:25
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Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцях

По всій Україні оголошена повітряна тривога, у деяких містах, зокрема, і у Дніпрі, чутно вибухи.

Як писали у Повітряних силах ЗСУ, ворог завдає удару ракетами зі стратегічної та тактичної авіації.

Будь ласка, нічого не знімайте та не публікуйте у мережі, до відбою тривоги – будьте у безпечних місцях!

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Новости Днепра про У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцяхУкраїнська

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