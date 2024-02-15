В Днепре прогремели взрывы: будьте в безопасных местах

По всей Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых городах, в том числе и в Днепре, слышны взрывы.
Как писали в Воздушных силах ВСУ, враг наносит удар ракетами из стратегической и тактической авиации.
Пожалуйста, ничего не снимайте и не публикуйте в сети, до отбоя тревоги – будьте в безопасных местах!
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