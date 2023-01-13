У Дніпрі продають легендарну човнову станцію на Монастирському острові

У Дніпрі продають базу відпочинку у парку Шевченка. Знаходиться вона на острові. Ціна не маленька – 18,7 млн. грн. або 500 тис. дол.
В оголошенні про продаж сказано, що база має два поверхи, загальна її площа складає 1097 кв.м. Ділянка, на якій вона знаходиться – 92 сотки.
Продавець називає її «водноспортивною базою», та повідомляє майбутнім покупцям, що всі комунікації підведено і є договір оренди земельної ділянки.
На території бази є лазня, майстерні, гаражі, футбольне поле, тенісний корт, роздягальні з душовими, майданчик для паркування та причал для човнів.
Судячи з фото, на території водноспортивної бази знаходиться і будівля водної станції ДЗМО, побудована в 1950-х роках.
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