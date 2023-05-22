У Дніпрі посеред вулиці знайшли пораненого 17-річного хлопця

У Дніпрі вдарили ножем підлітка.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

У п’ятницю, 19 травня близько 23:30 на вулиці Татарській містяни знайшли пораненого підлітка. Перехожі повідомили про цей випадок до поліції та викликали швидку.

Потерпілого з ножовим пораненням забрали до лікарні. Як виявилося, між 24-річним чоловіком та 17-річним хлопцем виник конфлікт, під час якого нападник ударив свого опонента ножем в живіт. Після цього він втік з місця події.

Пізніше поліціянти затримали підозрюваного та оголосили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Якщо його вину доведуть, то затриманий може провести за гратами до 8 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі затримали ТОП-посадовця районного відділу поліції.

Читайте також:

Українська

Автор: