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У Дніпрі посеред вулиці знайшли пораненого 17-річного хлопця

Сьогодні 16:52
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У Дніпрі вдарили ножем підлітка.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли пораненого 17-річного хлопця

Про це повідомили в поліції Дніпра. 

У п’ятницю, 19 травня близько 23:30 на вулиці Татарській містяни знайшли пораненого підлітка. Перехожі повідомили про цей випадок до поліції та викликали швидку.  

Потерпілого з ножовим пораненням забрали до лікарні. Як виявилося, між 24-річним чоловіком та 17-річним хлопцем виник конфлікт, під час якого нападник ударив свого опонента ножем в живіт. Після цього він втік з місця події. 

Пізніше поліціянти затримали підозрюваного та оголосили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Якщо його вину доведуть, то затриманий може провести за гратами до 8 років. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі затримали ТОП-посадовця районного відділу поліції. 

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли пораненого 17-річного хлопцяУкраїнська

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