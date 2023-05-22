У Дніпрі топ-посадовець поліції вимагав 3 тис. доларів від грабіжниці: подробиці

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, правоохоронець за «винагороду» обіцяв громадянці повпливати на прийняття керівництвом поліції рішення щодо її непритягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Наразі підозрюваного відсторонили від займаної посади. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Під час обшуків у службовому кабінеті фігуранта вилучили мобільні телефони та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.
Тепер топ-посадовцю поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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