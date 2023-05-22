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У Дніпрі після нічних вибухів масово губляться домашні тварини

Сьогодні 15:11
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Через вибухи у Дніпрі губляться тварини.

Новости Днепра про У Дніпрі після нічних вибухів масово губляться домашні тварини

У ніч на 22 травня Дніпро атакували ракетами. Місто здригалося від потужних вибухів, а наляканими були не тільки люди, а й домашні тварини, які від страху гайнули від своїх господарів. Містяни закликають звертати увагу на переляканих собак чи котів, які бродять вулицями. Цілком можливо, що вони не безпритульні, а загубилися під час масової атаки. 

Дуже прошу, якщо хто побачить перелякану домашню собаку чи котика, не проходьте просто так мимо. Якщо можете притримати, будь ласка притримайте. Якщо не можете, зробіть будь ласка пост с фото та адресою в свою групу та в групу загублених тварин. А володарям тварин, давно рекомендовано чіпляти на ошийник ім’я тварини та адресу с телефоном, – пише містянин. 

Так, за словами дніпрян декілька собак загубилося у різних районах Дніпра. Переважно, це приватний сектор. 

Дніпрянка Оксана повідомляє, що на Клочко з будинку під час вибухів втік пес, якого звуть Лорд. 

Новости Днепра про У Дніпрі після нічних вибухів масово губляться домашні тварини

Собака також зникла в селищі Царське. За словами дніпрянки Ольги, пухнастик під час вибухів вибіг з дому. Востаннє його бачили на вулиці Кротова, на заправці Wog. Деталі ТУТ.

Новости Днепра про У Дніпрі після нічних вибухів масово губляться домашні тварини

Шукають також песика, який загубився у мікрорайоні Шляховка.

Новости Днепра про У Дніпрі після нічних вибухів масово губляться домашні тварини

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