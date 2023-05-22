В Днепре посреди улицы нашли раненого 17-летнего парня

Об этом сообщили в полиции Днепра.
В пятницу, 19 мая, около 23:30 на улице Татарской горожане нашли раненого подростка. Прохожие сообщили об этом случае в полицию и вызвали скорую.
Пострадавшего с ножевым ранением забрали в больницу. Как оказалось, между 24-летним мужчиной и 17-летним парнем возник конфликт, во время которого нападающий ударил своего оппонента ножом в живот. После этого он скрылся с места происшествия.
Позже полицейские задержали подозреваемого и объявили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Если его вину докажут, то задержанный может провести за решеткой до 8 лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержан ТОП-чиновник районного отдела полиции.
Читайте также:
Автор:
Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках…
Под Запорожьем погиб Нацгвардеец.
Из-за взрывов в Днепре теряются животные.
К сожалению, закрыть всю территорию Украины невозможно.
В БНР неспокойно.
Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках Днепра устанавливали не только качели и горки, но и различные лабиринты. Они были практически в каждом парке города: Шевченко, Писаржевского, Глобы. Отличались длинной и сложностью прохождения.
Соблюдайте информационную гигиену!
Под Запорожьем погиб Нацгвардеец.
Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксированы и прилеты.
Из-за взрывов в Днепре теряются животные.
Пожалуйста, следите за своими детьми!
К сожалению, закрыть всю территорию Украины невозможно.
В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир. За двухуровневое пятикомнатное жилье хотят 1,47 млн дол или 55 млн грн.
К началу лета осталось 9 дней.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!