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В Днепре посреди улицы нашли раненого 17-летнего парня

Сегодня 16:52
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В Днепре ударили ножом подростка.

Новости Днепра про В Днепре посреди улицы нашли раненого 17-летнего парня

Об этом сообщили в полиции Днепра.

В пятницу, 19 мая, около 23:30 на улице Татарской горожане нашли раненого подростка. Прохожие сообщили об этом случае в полицию и вызвали скорую.

Пострадавшего с ножевым ранением забрали в больницу. Как оказалось, между 24-летним мужчиной и 17-летним парнем возник конфликт, во время которого нападающий ударил своего оппонента ножом в живот. После этого он скрылся с места происшествия.

Позже полицейские задержали подозреваемого и объявили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Если его вину докажут, то задержанный может провести за решеткой до 8 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержан ТОП-чиновник районного отдела полиции.

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