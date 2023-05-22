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  • На Дніпропетровщині в реанімації рятують 2-річного хлопчика, який впав у ставок

На Дніпропетровщині в реанімації рятують 2-річного хлопчика, який впав у ставок

Сьогодні 14:24
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Будь ласка, стежте за своїми дітьми!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині в реанімації рятують 2-річного хлопчика, який впав у ставок

Фото ілюстративне.

У неділю, 21 травня, у смт Софіївка сталася трагедія: дворічний хлопчик впав у ставок та ледь не втонув.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відомо, що дитина вибігла з подвір’я, а потім впала у ставок. Мати почула крики сина та витягла його з води.

Малюк втратив свідомість, мати надала йому першу медичну допомогу.

За інформацією від поліції, потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення.

В якому стані дитина зараз – невідомо.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в реанімації рятують 2-річного хлопчика, який впав у ставокУкраїнська

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