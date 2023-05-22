На Дніпропетровщині в реанімації рятують 2-річного хлопчика, який впав у ставок

У неділю, 21 травня, у смт Софіївка сталася трагедія: дворічний хлопчик впав у ставок та ледь не втонув.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Відомо, що дитина вибігла з подвір’я, а потім впала у ставок. Мати почула крики сина та витягла його з води.
Малюк втратив свідомість, мати надала йому першу медичну допомогу.
За інформацією від поліції, потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення.
В якому стані дитина зараз – невідомо.
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