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У Дніпрі помітили “гараж Діогена” (ФОТО)

Сьогодні 20:16
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У Дніпрі з'явився свій Діоген з бочкою.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили

В одному із гаражних кооперативів Дніпра помітили місцевого Діогена. 

На відміну від грецького філософа, який прагнув до аскетизму, дніпровський Діоген у бочці не живе, але залишає там машину. Незвичайний діогенівський гараж показав на своїй Facebook-сторінці Михайло Прудников. 

У Дніпрі є дивні місця! Балки, які з’єднані пішохідними містками. А у гаражних кооперативах можна зустріти багато надзвичайних конструкцій для паркування машин. Як ви вважаєте з чого зроблений цей гараж? – написав Михайло.

На фото, яке опублікував містянин, видно бочку, з якої спорудили гараж. Усередині стоїть автомобіль, а поруч порпається власник автівки. Скоріш за все для створення приміщення чоловік використав величезну пивну діжку. 

Металеву бочку дніпрянин розмістив на території гаражного кооперативу. На відміну від стандартних гаражів, місця у діжці мало, але споруда нічим не відрізняється від будівель поруч. Є двері із замком, а всередину ще й влізли полички, де автомобіліст зберігає всіляке приладдя. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили

Діогенівський гараж теж страждає від “наскельних” написів місцевих стріт-артерів. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили

Для довідки: Діоген – грецький філософ, який відомий своїм дивним способом життя. У наш час його б назвали вигнанцем або безхатьком. Мислитель не хвилювався щодо роботи, не володів ніяким майном та не мав даху над головою. Тому він ночував у храмах, у славетній бочці-піфосі. Замість матраца він підкладав собі листя – єдиний натяк на комфорт.

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