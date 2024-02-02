В Днепре заметили «гараж Диогена» (ФОТО)

В одном из гаражных кооперативов Днепра был замечен местный Диоген.
В отличие от греческого философа, стремившегося к аскетизму, днепровский Диоген в бочке не живет, но оставляет там машину. Необычный диогеновский гараж показал на своей Facebook-странице Михаил Прудников.
В Днепре есть удивительные места! Балки, соединенные пешеходными мостиками. А в гаражных кооперативах можно встретить множество чрезвычайных конструкций для парковки машин. Как вы думаете из чего сделан этот гараж? – написал Михаил.
На фото, которое опубликовал Михаил, видна бочка, из которой соорудили гараж. Внутри стоит автомобиль, а рядом на табуретке владелец автомобиля, который что-то чинит. Скорее всего для создания помещения мужчина использовал огромную пивную бочку.
Металлическую бочку днепрянин разместил на территории гаражного кооператива. В отличие от стандартных гаражей, места в бочонке мало, но сооружение ничем не отличается от зданий рядом. Есть дверь с замком, а внутрь еще и влезли полочки, где автомобилист хранит всевозможные принадлежности.
Диогеновский гараж тоже страдает от «наскальных» надписей местных стрит-артеров.
Для справки: Диоген – греческий философ, известный своим удивительным образом жизни. В наше время его бы назвали изгнанником или бездомным. Мыслитель не волновался по поводу работы, не владел никаким имуществом и не имел крыши над головой. Поэтому он ночевал в храмах, и в славной бочке-пифосе. Вместо матраса он подкладывал себе листья – единственный намек на комфорт.
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