У Дніпрі помер засновник єврейської газети “Шабат Шалом” Михайло Каршенбаум

У Дніпрі помер засновник та головний редактор єврейської газети "Шабат Шалом" Михайло Каршенбаум.

Про сумну звістку повідомили в обласному відділенні Національної спілки журналістів України.

Михайлу Олександровичу Каршенбауму було 77 років. Відомий він передусім своєю громадською та журналістською діяльністю. Михайло – засновник та головний редактор газети “Шабат Шалом”, яку очолював понад 30 років.

Колега Михайла Каршенбаума – Олександр Хургін у своєму Facebook написав пост, де згадав про свого друга, з яким дружив понад 30 років.

Що Мишко вмів і міг, знає чимало людей. Хоча б тому, що він знайомий був із половиною міста. Він міг за глухої порадниці з прізвищем Каршенбаум захистити кандидатську дисертацію в Москві. Міг, будучи геофізиком, почати видавати єврейську газету (1991-го року, між іншим), міг більше тридцяти років бути її головним редактором. А міг депутатом міськради. Міг якимось загадковим чином пов’язати правильних людей у різних країнах, щоб у рідне місто почало повертатися зі своїми роботами геніальний Вадим Сідур. Загалом він багато чого міг і вмів. Але я, мабуть, скажу про те, чого Мишко не міг, не вмів, не розумів, – пише Олександр.

Газету “Шабат Шалом” Каршенбаум заснував ще в 1991 році, коли Україна повернула собі незалежність. Протягом 30 років він керував усіма процесами у виданні. На жаль, останні роки пан Михайло хворів, і днями помер на 77 році життя.

Про те, якою пан Михайло був людиною розповіла також директорка одного із коледжів культури у Дніпрі Інна Рудкевич.

Він увесь час щось вигадував для газети, завжди з радістю ділився новим номером, розповідав захоплено про публікації, про людей, про яких писав, і весь час невгамовно творив якесь добро, саме людське благо, утвердження духовності в цілому було його внутрішнім моторчиком, він ніби був носієм моральної гармонії у творчому виразі, як мені здається. Дуже любив Україну, – написала у соцмережі директор Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Інна Рудкевич.

Світла пам’ять.

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