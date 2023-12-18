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У Дніпрі на смітнику виявили тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 10:40
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Причину смерті чоловіка будуть встановлювати судмедексперти.
Новости Днепра про У Дніпрі на смітнику виявили тіло чоловіка: коментар поліції

Фото умовне.

У Дніпрі на вулиці Академіка Янгеля місцеві мешканці виявили тіло чоловіка – воно лежало на смітнику.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловік був майже без одягу, а на тілі були сліди від укусів безпритульних собак.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка поліцейські не виявили тілесних ушкоджень кримінального характеру, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на смітнику виявили тіло чоловіка: коментар поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі на смітнику виявили тіло чоловіка: коментар поліціїУкраїнська

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