У Дніпрі помер відомий журналіст, на честь якого назвали планету

Світла пам'ять!

11 жовтня у Дніпрі пішов із життя відомий письменник, журналіст і режисер, ветеран КБ «Південне», Південмашу і космічної галузі України Володимир Платонов. Йому було 85 років.

Про це повідомляє аерокосмічний інформаційний центр Space-Inform.

Володимир Петрович народився 19 серпня 1938 року в Кіровоградській області. Після закінчення середньої школи працював на Південмаші токарем (1956-1957). У 1957-1960 рр. служив на ракетному полігоні. Понад 20 років працював у КБ «Південе», де 5 років був редактором газети «Конструктор», та майже 20 – у Виробничому об’єднані «Південмаш», де 10 років очолював прес-центр Південмашу. Пізніше працював журналістом на «9-му каналі».

У творчому доробку Володимира Петровича понад 500 статей, опублікованих в газетах та журналах: «Аерокосмічний вісник», «Всеукраїнські відомості», «Дзеркало тижня», «Знання – сила», «Наука та життя», «Світогляд», «Факти», «Цілком таємно» тощо. Він був автором та співавтором багатьох книг, серед яких: «Академік Янгель», «Важко бути першим», «Вершина духовного безсмертя», «Дніпровський ракетно-космічний центр», «Макаров», «Олександр Поль» тощо.

Володимир Платонов також працював на телебаченні та був автором сценаріїв та режисером-постановником телевізійних передач та фільмів.

Відомий журналіст нагороджений медалями ім. В. Глушка, В. Ковтуненка, Ю. Кондратюка, С. Корольова, О. Макарова, М. Пілюгіна, М. Янгеля; галузевою відзнакою НКАУ «Ветеран космічної галузі» (2008), відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки» (2011). А 15 червня 2011 року Міжнародний Планетний центр на його честь назвав малу планету 18285 – «VLADPLATONOV».

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним покійного!

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