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На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квитком

Сьогодні 11:17
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік розгулював по вулиці з підробленим військовим квитком.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квитком

Нещодавно під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який пив алкоголь посеред вулиці. Правоохоронці вирішили поговорити з криворіжцем та перевірити його документи.

Містянин дав їм військовий квиток. Втім, документ мав явні ознаки підробки, тож на місце покликали оперативників. Про це повідомили у криворізькому міському відділі Управління поліції охорони. 

Криворіжця затримали. Тепер правоохоронці будуть розбиратися з тим, навіщо чоловік підробив військовий квиток та що збирався з ним робити.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квитком

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі судили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вже склав присягу на вірність Росії. Крім цього, в Україні роздумують над тим, щоб зняти обмеження за віком для призову в армію. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квиткомУкраїнська

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