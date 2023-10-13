На Дніпропетровщині робітника вдарило струмом, коли він монтував кабелі на стовпі: що з ним

У Павлоградському районі чоловік травмувався, коли натягував кабелі на електричний стовп.

Про це розповіла керівниця Павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчикова.

Так, 6 жовтня до диспетчерської Павлоградської СЕМД надійшов виклик: електротравма, падіння з висоти. На місце виїхала бригада швидкої.

Як пізніше з’ясували медики, чоловік проводив роботи, пов’язані з проведенням кабелю на стовпах. Переплутавши дроти, чоловік доторкнувся до кабелю з електричним струмом, через що його відкинуло на землю. Під час падіння постраждалий отримав додаткові ушкодження.

Медики знеболили чоловіка, надягли на нього кисневу маску та провели інфузію. Постраждалого ушпиталили до місцевої лікарні з діагнозом електротравма та кататравма.

Лікарі наголошують на важливості дотримання правил техніки безпеки.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила, як просувається досудове розслідування у справі смерті двох людей у лікарні Дніпра.

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