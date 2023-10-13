У поліції Дніпропетровщини новий очільник: що про нього відомо

Ним став полковник Олександр Ганжа.
Про це повідомили у пресслужбі поліції та Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Новий очільник вже зустрівся з особовим складом.
Поставлені задачі зрозумілі, від особового складу також вимагаю дотримання дисципліни і законності, адже це обов’язкова складова для здобуття довіри громадян, що є основним показником ефективності нашої роботи, – зазначив Ганжа під час зустрічі.
Що про нього відомо
Олександр Ганжа працює у правоохоронних органах вже 25 років. Розпочинав у Харківський області з посади дільничного інспектора. Пізніше був на керівних посадах у відділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідувань. Майже три роки ніс службу на Одещині. Був заступником начальника обласної поліції. Останні дев’ять місяців очолював ГУ НП в Рівненській області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині призначили нового очільника ТЦК: що про нього відомо.
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