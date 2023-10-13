Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У поліції Дніпропетровщини новий очільник: що про нього відомо

Сьогодні 11:22
просмотров

Сьогодні, 13 жовтня, голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового очільника ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У поліції Дніпропетровщини новий очільник: що про нього відомо

Ним став полковник Олександр Ганжа.

Про це повідомили у пресслужбі поліції та Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новий очільник вже зустрівся з особовим складом.

Поставлені задачі зрозумілі, від особового складу також вимагаю дотримання дисципліни і законності, адже це обов’язкова складова для здобуття довіри громадян, що є основним показником ефективності нашої роботи, – зазначив Ганжа під час зустрічі.

Новости Днепра про У поліції Дніпропетровщини новий очільник: що про нього відомо

Що про нього відомо

Олександр Ганжа працює у правоохоронних органах вже 25 років. Розпочинав у Харківський області з посади дільничного інспектора. Пізніше був на керівних посадах у відділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідувань. Майже три роки ніс службу на Одещині. Був заступником начальника обласної поліції. Останні дев’ять місяців очолював ГУ НП в Рівненській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині призначили нового очільника ТЦК: що про нього відомо.

Читайте також:

Новости Днепра про У поліції Дніпропетровщини новий очільник: що про нього відомоУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квитком
Новини Дніпра
Сьогодні 11:17
На Дніпропетровщині викрили чоловіка з липовим військовим квитком

У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік розгулював по вулиці з…

В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні почують вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 10:14
В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні почують вибухи: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

У Дніпрі погрожували підірвати 32 торговельні центри
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі погрожували підірвати 32 торговельні центри

"Мінери" знову активізувалися.

Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
Під Дніпром 16 рятувальників гасили пожежу на 200 кв. м (ВІДЕО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Наверх