В Днепре умер известный журналист, в честь которого назвали планету

Светлая память!

11 октября в Днепре ушел из жизни известный писатель, журналист и режиссер, ветеран КБ «Южное», Южмаша и космической отрасли Украины Владимир Платонов. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает аэрокосмический информационный центр Space-Inform.

Владимир Петрович родился 19 августа 1938 года в Кировоградской области. После окончания средней школы работал на Южмаше токарем (1956-1957). В 1957–1960 гг. служил на ракетном полигоне. Более 20 лет работал в КБ «Южное», где 5 лет был редактором газеты «Конструктор», и около 20 – в Производственном объединении «Южмаш», где 10 лет возглавлял пресс-центр Южмаша. Позже работал журналистом на «9-м канале».

В творческом активе Владимира Петровича более 500 статей, опубликованных в газетах и журналах: «Аэрокосмический вестник», «Всеукраинские сведения», «Зеркало недели», «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Мировоззрение», «Факты», «Совершенно секретно» и т.д. Он был автором и соавтором многих книг, среди которых: «Академик Янгель», «Трудно быть первым», «Вершина духовного бессмертия», «Днепровский ракетно-космический центр», «Макаров», «Александр Поль» и т.д.

Владимир Платонов также работал на телевидении и был автором сценариев и режиссером-постановщиком телевизионных передач и фильмов.

Известный журналист награжден медалями им. В. Глушко, В. Ковтуненко, Ю. Кондратюка, С. Королева, А. Макарова, М. Пилюгина, М. Янгеля; отраслевым отличием НКАУ «Ветеран космической отрасли» (2008), отличием НАН Украины «За содействие развитию науки» (2011). А 15 июня 2011 года Международный Планетный центр в его честь назвал малую планету 18285 – «VLADPLATONOV».

Выражаем искренние соболезнования близким и родным покойного!

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