У Дніпрі помер відомий вчений та лікар

У Дніпрі пішов з життя видатний вчений.

Про сумну звістку повідомили у Дніпропетровському державному медичному університеті.

На 86-му році життя не стало Юрія Олександровича Філіпова – видатного вченого, лікаря, педагога. За словами колег, усе своє життя він присвятив медицині та науці. Займався проблемами гастроентерології та онко-захворюваннями.

Юрій Олександрович народився в Кам’янському. З 1960 року почав працювати в хірургії. 1970-1972 р. – завідувач відділу ургентної хірургії та реанімації Обласної Клінічної лікарні та головний анестезіолог – реаніматолог області, заступник головного лікаря з хірургії.

1974 року розпочав свій шлях в Дніпропетровському університеті, але спочатку працював асистентом, а через декілька років став професором кафедри анестезіології та реаніматології. працював Асистентом, доцентом кафедри госпітальної хірургії 2, а з 1980 року – професором кафедри анестезіології та реаніматології ДДМУ. За сумісництвом працював заступником головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова. 1989 був призначений директором Дніпропетровського НДІ гастроентерології.

Автор 500 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 48 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 8 докторів та 60 кандидатів наук.

Юрій Олександрович Філіпов нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня”, Почесною грамотою Верховної Ради України, дипломом Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів, медаллю “Автору наукового відкриття” ім. П.Л. Капіци.

Колеги-медики висловлюють співчуття родині та друзям Юрія Олександровича.

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