Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр Казарін

У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр Казарін

Вчора 19:03
просмотров

9 липня стало відомо про смерть талановитого автора пісень та виконавця, психолога, бізнес-тренера та викладача Олександра Казаріна.

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр Казарін

Про це пише “Дніпро вечірній”

“Це був чудовий виконавець, автор пісень, перекладач пісень українською мовою. Закоханий у пісню та в укулелі. Багато дніпряни знали його також як професійного психолога, коуч-тренера та викладача”, – процитувало видання Вікторію Славінську.

Олександр Казарін закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, має 4 вищі освіти за фахом: хімія, психологія, етика та естетика, іноземні мови (англійська). Також закінчив 2 аспірантури з органічної хімії та психології.

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр Казарін

З 1999 року проводив тренінги особистої ефективності, командній роботі, бізнес-тренінги з управління часом, продажу, корпоративні тренінги, читав лекції і проводив семінари з практичної психології і ефективному способу життя. У 2005 році був удостоєний міжнародної нагороди «Нагорода тисячоліття» в номінації «За видатні заслуги перед людством» і внесений до міжнародного реєстру видатних особистостей сучасності Європейської Асамблеї ділових кіл (Оксфорд, Англія). У 2007 році нагороджений орденом “Лідер України”.

Прощання з Олександром Казаріним у Дніпрі відбудеться у понеділок, 10 липня, о 10:30, по вулиці  Староказацька, 10а.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр КазарінУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр КазарінРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 20:18
Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)

Сьогодні вдень , 9 липня, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. З…

На Нікопольщині знайшли старий колодязь та почали видобувати питну воду
Вчора 19:55
На Нікопольщині знайшли старий колодязь та почали видобувати питну воду

У селищі Вищетарасівка на Нікопольщині почали видобувати воду із знайденого…

На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники
Новини Дніпра
Вчора 17:20
На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники

У суботу, 8 липня, трапилися два смертельних випадки на водоймах…

У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу
Новини Дніпра
Вчора 16:55
У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи…

Наверх