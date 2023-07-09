У Дніпрі помер відомий автор-виконавець, психолог і викладач Олександр Казарін

Про це пише “Дніпро вечірній”.
“Це був чудовий виконавець, автор пісень, перекладач пісень українською мовою. Закоханий у пісню та в укулелі. Багато дніпряни знали його також як професійного психолога, коуч-тренера та викладача”, – процитувало видання Вікторію Славінську.
Олександр Казарін закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, має 4 вищі освіти за фахом: хімія, психологія, етика та естетика, іноземні мови (англійська). Також закінчив 2 аспірантури з органічної хімії та психології.
З 1999 року проводив тренінги особистої ефективності, командній роботі, бізнес-тренінги з управління часом, продажу, корпоративні тренінги, читав лекції і проводив семінари з практичної психології і ефективному способу життя. У 2005 році був удостоєний міжнародної нагороди «Нагорода тисячоліття» в номінації «За видатні заслуги перед людством» і внесений до міжнародного реєстру видатних особистостей сучасності Європейської Асамблеї ділових кіл (Оксфорд, Англія). У 2007 році нагороджений орденом “Лідер України”.
Прощання з Олександром Казаріним у Дніпрі відбудеться у понеділок, 10 липня, о 10:30, по вулиці Староказацька, 10а.
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