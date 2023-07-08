500-й день повномасштабної війни: президент України побував на острові Зміїний

Сьогодні рівно 500 днів як мужній український народ протистоїть російським окупантам.

У цей день президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі.

Глава держави опублікував відповідні відео з острова на своїх сторінках у соцмережах.

Сьогодні ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну. Бо ми – країна сміливих. Сьогодні ми вшанували наших українських героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території! Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця, місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів! Наші ЗСУ, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ, Національна поліція, наші зв’язківці, наш народ. Дякую всім, хто б’ється заради України, – зазначив президент.

Він також додав, що ми обов’язково переможемо.

Разом із президентом та військовими на острів приїхали очільник військової розвідки Кирило Буданов та глава ОП Андрій Єрмак.

Зазначимо, острів Зміїний – острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води. У лютому 2022 року росіяни захопили острів. Після важких боїв українським захисникам вдалося звільнити Зміїний. Сталося це 30 червня 2022 року.

З цим островом пов’язана легендарна фраза “Русский военный корабль, иди на х*й”. Адже саме таку відповідь надав український прикордонник на заклик росіян здаватися.

Крім цього, біля Зміїного “спочиває” ракетний крейсер «Москва», що був флагманом чорноморського флоту рф. Його ЗСУ потопили 14 квітня 2022 року двома ракетами «Нептун».

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