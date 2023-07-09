В Днепре умер известный автор-исполнитель, психолог и преподаватель Александр Казарин

Об этом пишет «Днепр вечерний».
«Это был замечательный исполнитель, автор песен, переводчик песен на украинский язык. Влюбленный в песню и в укулеле. Многие днепряне знали его также как профессионального психолога, коуч-тренера и преподавателя», — процитировало издание Викторию Славинскую.
Александр Казарин окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, имел 4 высших образования по специальности: химия, психология, этика и эстетика, иностранные языки (английский). Также закончил 2 аспирантуры по органической химии и психологии.
С 1999 года проводил тренинги личной эффективности, командной работе, бизнес-тренинги по управлению временем, продажам, корпоративные тренинги, читал лекции и проводил семинары по практической психологии и эффективному образу жизни. В 2005 году был удостоен международной награды «Награда тысячелетия» в номинации «За выдающиеся заслуги перед человечеством» и внесен в международный реестр выдающихся личностей современности Европейской Ассамблеи деловых кругов (Оксфорд, Англия). В 2007 году награжден орденом «Лидер Украины».
Прощание с Александром Казариным в Днепре состоится в понедельник, 10 июля, в 10:30, по улице Староказацкая, 10а.
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