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  • У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Сьогодні 14:49
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У середмісті Дніпра є храм, де раніше лікували хворих.

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Про цей храм розповіла відома екскурсовод Леся Логашова. 

На вулиці Січових Стрільців, 3а розташований розкішний особняк, який тричі змінював господаря. Побудував його у 1880-ї роках Фердінанд Андерегг – власник цегельних заводів в Катеринославі. У 1904 він продав цю будівлю Катеринославській земській управі. Пізніше тут лікували людей, адже в радянські часи в будівлі розташовувався шкірвендиспанцер. 

У 2017 році будівлю реконструювали та передали під управління єпархії ПЦУ. 

Цей особняк називають місцевим “рекордсменом” за кількістю та якістю декору. Щоправда, раніше скульптур та інших оздоблень тут було більше. Щось прибрали, як от парних левів на вході, або ж постать Музи, а щось додали. До прикладу Музу, яку заховали всередину будівлі, замінили на постать святої Ольги. 

Зараз особняк прикрашають фігури трьох сатирів та єдиного в місті тритона – хлопця з хвостом риби. Додалося і суто релігійних скульптур та хрестів на даху. 

Усередині будівлі на стінах з’явилися релігійні зображення та фрески. Наразі в приміщенні храму проводять екскурсії. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Деякі фігури прибрали під час реконструкції, а деякі додали. Раніше скульптури на фото нижче тут не було. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Ось так будівля виглядала до реконструкції:

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Муза, яку прибрали з фасаду та сховали всередину храму. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)Українська

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