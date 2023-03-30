У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

У середмісті Дніпра є храм, де раніше лікували хворих.

Про цей храм розповіла відома екскурсовод Леся Логашова.

На вулиці Січових Стрільців, 3а розташований розкішний особняк, який тричі змінював господаря. Побудував його у 1880-ї роках Фердінанд Андерегг – власник цегельних заводів в Катеринославі. У 1904 він продав цю будівлю Катеринославській земській управі. Пізніше тут лікували людей, адже в радянські часи в будівлі розташовувався шкірвендиспанцер.

У 2017 році будівлю реконструювали та передали під управління єпархії ПЦУ.

Цей особняк називають місцевим “рекордсменом” за кількістю та якістю декору. Щоправда, раніше скульптур та інших оздоблень тут було більше. Щось прибрали, як от парних левів на вході, або ж постать Музи, а щось додали. До прикладу Музу, яку заховали всередину будівлі, замінили на постать святої Ольги.

Зараз особняк прикрашають фігури трьох сатирів та єдиного в місті тритона – хлопця з хвостом риби. Додалося і суто релігійних скульптур та хрестів на даху.

Усередині будівлі на стінах з’явилися релігійні зображення та фрески. Наразі в приміщенні храму проводять екскурсії.

Деякі фігури прибрали під час реконструкції, а деякі додали. Раніше скульптури на фото нижче тут не було.

Ось так будівля виглядала до реконструкції:

Муза, яку прибрали з фасаду та сховали всередину храму.

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