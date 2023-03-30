Вулицями Дніпра більше року бігає повністю сліпий песик: шукають господарів

У Дніпрі шукають господарів для сліпого песика.

Про це повідомили в організації захисту тварин “Вірність”.

За словами волонтерів, в одному із районів Дніпра живе песик, який вже більше року хаотично бігає вулицями. Тварина вже старенька, через це погано бачить, а нещодавно повністю осліпла. Місцева мешканка підгодовує чотирилапого, який приходить до неї кожного дня. Дівчина слідкує за тим, щоб він побіг в безпечне місце, бо пухнастик не бачить маршрутки та машини, які “літають” на дорозі.

На жаль, дівчина не може забрати його до себе. Наразі собаці намагаються знайти нового власника, який допоможе дожити песику свій вік в безпеці та любові. Усі деталі ТУТ.

Нагадаємо, раніше на проспекті Калнишевського отруїли собаку-талісман цілого району, а на вулиці Квітки Цісик кіт просидів декілька днів на високому дереві, поки рятувальники не змогли знайти 30-метрову драбину та не зняли бідосю.

Читайте також:

Українська

Автор: