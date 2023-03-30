Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вулицями Дніпра більше року бігає повністю сліпий песик: шукають господарів

Вулицями Дніпра більше року бігає повністю сліпий песик: шукають господарів

Сьогодні 11:41
просмотров

У Дніпрі шукають господарів для сліпого песика.

Новости Днепра про Вулицями Дніпра більше року бігає повністю сліпий песик: шукають господарів

Про це повідомили в організації захисту тварин “Вірність”.

За словами волонтерів, в одному із районів Дніпра живе песик, який вже більше року хаотично бігає вулицями. Тварина вже старенька, через це погано бачить, а нещодавно повністю осліпла. Місцева мешканка підгодовує чотирилапого, який приходить до неї кожного дня. Дівчина слідкує за тим, щоб він побіг в безпечне місце, бо пухнастик не бачить маршрутки та машини, які “літають” на дорозі. 

На жаль, дівчина не може забрати його до себе. Наразі собаці намагаються знайти нового власника, який допоможе дожити песику свій вік в безпеці та любові. Усі деталі ТУТ.

Нагадаємо, раніше на проспекті Калнишевського отруїли собаку-талісман цілого району, а на вулиці Квітки Цісик кіт просидів декілька днів на високому дереві, поки рятувальники не змогли знайти 30-метрову драбину та не зняли бідосю.

Читайте також:

Новости Днепра про Вулицями Дніпра більше року бігає повністю сліпий песик: шукають господарівУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Президент звільнив голову Павлоградської РДА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:56
    Президент звільнив голову Павлоградської РДА

    На Дніпропетровщині звільнили одного із очільників районної адміністрації.

    Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин

    На Дніпропетровщині побільшало диких тварин.

    Ніяк не вгамуються: у Дніпрі знову “замінували” будівлю СБУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Ніяк не вгамуються: у Дніпрі знову “замінували” будівлю СБУ

    І знову...

    ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

    За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували…

    Наверх