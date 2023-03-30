Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємо

Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємо

Сьогодні 11:13
просмотров

Наша гордість!

Новости Днепра про Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємо

У Києві пройшов чемпіонат України зі скелелазіння-2023.

Дніпровська спортсменка Євгенія Казбекова виборола золото у болдерінгу.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!

Зазначимо, болдерінг – різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи.

Новости Днепра про Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємо

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

    Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

    Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок
    Новини Дніпра
    Вчора 14:34
    Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

    Наша гордість!

    Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу
    Новини Дніпра
    28.03.2023 09:00
    Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

    Вітаємо та бажаємо нових перемог!

    Пишаємося: фігуристка з Дніпра стала срібною призеркою Чемпіоната України
    Новини Дніпра
    27.03.2023 10:00
    Пишаємося: фігуристка з Дніпра стала срібною призеркою Чемпіоната України

    Вітаємо спорсменку та тренера Вячеслава Ткаченко з перемогою та бажаємо…

    Наверх