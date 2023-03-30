Дніпрянка здобула золото на чемпіонаті України зі скелелазіння: вітаємо

У Києві пройшов чемпіонат України зі скелелазіння-2023.
Дніпровська спортсменка Євгенія Казбекова виборола золото у болдерінгу.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!
Зазначимо, болдерінг – різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок.
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Александра Лучка
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Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
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Вітаємо та бажаємо нових перемог!
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