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В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Сегодня 14:49
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В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Об этом храме рассказала известная экскурсовод Леся Логашова.

На улице Сечевых Стрельцов, 3а расположен роскошный особняк, который трижды сменил хозяина. Построил его в 1880-х годах Фердинанд Андерегг – владелец кирпичных заводов в Екатеринославе. В 1904 году он продал это здание Екатеринославской земской управе. Позже здесь лечили людей, ведь в советские времена в здании располагался кожвендиспанцер.

В 2017 году здание реконструировали и передали в управление епархии ПЦУ.

Этот особняк называют местным «рекордсменом» по количеству и качеству декора. Правда, раньше скульптур и других украшений здесь было больше. Что-то убрали, как парных львов на входе, или фигуру Музы, а что-то добавили. К примеру Музу, запрятаную внутрь здания, заменили фигурой святой Ольги.

Сейчас особняк украшают фигуры трех сатиров и единственного в городе тритона – парня с хвостом рыбы. Добавилось и чисто религиозных скульптур, а также крестов на крыше.

Внутри на стенах появились религиозные изображения и фрески. Сейчас в помещении храма проводят экскурсии.

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Некоторые фигуры убрали во время реконструкции, а некоторые добавили. Раньше скульптуры на фото ниже здесь не было.

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Ось так будівля виглядала до реконструкції:

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Муза, которую убрали с фасада и спрятали внутрь храма.

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)Русский

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