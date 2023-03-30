Ціни знову зростуть: Гетьмацев анонсував повернення довоєнного податку на пальне

Гетьманцев зазначив, що знижений податок на пальне був помилкою.

Про це голова фінансового комітету ВР Данило Гетьманцев повідомив в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Гетьманцев зазначив, що зниження ПДВ на паливо до 7%, яке відбулося на початку війни – помилкове рішення, тому вже з липня повернуть довоєнний податок, який складатиме 20%.

На його думку, це не сприяло виведенню ринку “в білу”, бо “нелегальні бочки виросли як гриби після дощу”. Гетьманцев вважає, що зниження податків пішло на руку тільки трейдерам, які заробили на цьому.

За підрахунками Держстату, за минулий рік бензин зріс в ціні на 68,5 %, найбільше підвищилися ціни на дизель – до 85,7%, а ось найменше здорожчав скраплений газ – на 52,3%

Нагадаємо, минулого року в країні виникла паливна криза, через те, що РФ розбомбила частину НПЗ та паливних сховищ. Через що уряд скасував низку обмежень, щоб спростити ввіз іноземного палива.

Що буде далі?

Підвищення податку на пальне призведе до чергового здорожчання бензину та дизелю. Слід очікувати підвищення цін на продукти та послуги. У той же час, український бюджет почне отримувати нові надходження, через що трохи знизиться залежність від іноземних запозичень.

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