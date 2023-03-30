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Ніяк не вгамуються: у Дніпрі знову “замінували” будівлю СБУ

Сьогодні 10:21
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І знову...

Новости Днепра про Ніяк не вгамуються: у Дніпрі знову

У Дніпрі 29 березня знову “мінували” будівлю Служби безпеки України.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці провели візуальний огляд приміщень управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та прилеглої території. Вибухових матеріалів не виявлено. Повідомлення про замінування не підтвердилось.

Важливо: якщо ви у транспорті, парку чи інших громадських місцях помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте на лінії “101″ чи “102”

Бережіть своє життя!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” всі коледжі та будівлю СБУ: подробиці.

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