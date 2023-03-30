Ніяк не вгамуються: у Дніпрі знову “замінували” будівлю СБУ

У Дніпрі 29 березня знову “мінували” будівлю Служби безпеки України.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці провели візуальний огляд приміщень управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та прилеглої території. Вибухових матеріалів не виявлено. Повідомлення про замінування не підтвердилось.
Важливо: якщо ви у транспорті, парку чи інших громадських місцях помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте на лінії “101″ чи “102”!
Бережіть своє життя!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” всі коледжі та будівлю СБУ: подробиці.
Читайте також:
Автор:
За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували…
Сильна пожежа охопила будинок на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона у Дніпрі…
У Дніпрі з 1 квітня збільшать сезонні обмеження швидкості для…
У Кривому Розі сім'я займалася продажом метадону. Щомісяця городяни збували…