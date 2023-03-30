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  • Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючее

Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючее

Сегодня 12:12
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Гетманцев отметил, что пониженный налог на горючее был ошибкой.

Новости Днепра про Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючее

Об этом глава финансового комитета ВР Даниил Гетьманцев сообщил в интервью изданию РБК-Україна.

Гетманцев отметил, что произошедшее в начале войны снижение НДС на топливо до 7% — ошибочное решение, поэтому уже с июля вернут довоенный налог, который будет составлять 20%.

По его мнению, это не способствовало выведению рынка «в белую», потому что «нелегальные бочки выросли как грибы после дождя». Гетманцев считает, что снижение налогов пошло на руку только заработавшим на этом трейдерам.

По подсчетам Госстата, за прошлый год бензин вырос в цене на 68,5%, больше повысились цены на дизель — до 85,7%, а вот меньше всего подорожал сжиженный газ — на 52,3%.

Напомним, в прошлом году в стране возник топливный кризис из-за того, что РФ разбомбила часть НПЗ и топливных хранилищ. Из-за чего правительство отменило ряд ограничений, чтобы упростить ввоз иностранного топлива.

Что будет дальше?

Повышение налога на горючее приведет к очередному удорожанию бензина и дизеля. Следует ожидать повышения цен на продукты и услуги. В то же время украинский бюджет начнет получать новые поступления, из-за чего немного снизится зависимость от иностранных заимствований.

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Новости Днепра про Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючееУкраїнська Новости Днепра про Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючееРусский

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