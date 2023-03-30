Президент звільнив голову Павлоградської РДА

Звільнити Рублевського Сергія Петровича з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, – мовиться в указі.
Нагадаємо, раніше силовики проводили обшуки в одній із лікарень області. Медиків кардіологічного центру підозрюють в шахрайстві, адже вони перепродавали ліки, які мали безкоштовно передавати пацієнтам. У зв’язку з цим, очільник Дніпропетровської ОВА анонсував кадрові перестановки в сфері охорони здоров’я області.
Читайте також:
Автор:
І знову...
За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували…
Сильна пожежа охопила будинок на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона у Дніпрі…
У Дніпрі з 1 квітня збільшать сезонні обмеження швидкості для…