Президент звільнив голову Павлоградської РДА

На Дніпропетровщині звільнили одного із очільників районної адміністрації.

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський схвалив звільнення Сергія Рублевського, який займав посаду голови Павлоградської районної держадміністрації.

Звільнити Рублевського Сергія Петровича з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, – мовиться в указі.

Зазначається, що екс-очільник РДА написав заяву на звільнення сам. Цю посаду Сергій Рублевський обіймав з квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше силовики проводили обшуки в одній із лікарень області. Медиків кардіологічного центру підозрюють в шахрайстві, адже вони перепродавали ліки, які мали безкоштовно передавати пацієнтам. У зв’язку з цим, очільник Дніпропетровської ОВА анонсував кадрові перестановки в сфері охорони здоров’я області.

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