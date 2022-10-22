У Дніпрі побили гей-пару, тому що хлопці трималися за руки в кафе: подробиці

Історію хлопця розповіли в одному із телеграм-каналів Дніпра.

Як розповів потерпілий, вони з хлопцем спокійно сиділи в кафе, спілкувалися, іноді трималися за руки та обіймалися. Зненацька до них підішла компанія з семи чоловіків, яким не сподобалася поведінка молодих людей. Вони досить грубо виганяли пару із закладу та ображали їх. Хоча ті нічого незаконного та непристойного не робили.

Але потім охорона ресторану вигнала агресивних молодиків. Хлопці просиділи в закладі декілька годин і вже збиралися додому. Друзі пари, які працюють в цьому закладі розповіли їм, що компанія повернулася і чекає їх на виході із ресторану.

Хлопці планували вийти через чорний хід, але не захотіли довго чекати, тому пішли напролом. Уже на вулиці компанія знову почала досить агресивно себе поводити, ображати потерпілого і його партнера.

Все, що відбувалося у той вечір потерпілий хлопець записав на відео.

Хлопець почав захищати себе, партнера та свою подругу, яка була з ними, але зненацька один із молодиків вдарив його ззаду. Через удар у потерпілого запаморочилося в голові, він розгубився та вирішив відійти подалі, бо нападник міг вдарити його вдруге.

Як зазначив потерпілий, їх побили за те, що хлопці трималися за руки на публіці. Тепер постраждалий добиватиметься того, щоб цей напад розглядати, як нетерпимість до представників ЛГБТ.

Читайте також:

Українська

Автор: