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  • В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

Сегодня 18:52
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Ребята отдыхали в одном из ресторанов Днепра, когда к ним пристала неадекватная компания.

Новости Днепра про В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

Историю парня рассказали в одном из телеграмм-каналов Днепра.

Как рассказал потерпевший, они с парнем спокойно сидели в кафе, общались, иногда держались за руки и обнимались. Неожиданно к ним подошла компания из семи мужчин, которым не понравилось поведение молодых людей. Они довольно грубо выгоняли пару из заведения и оскорбляли их. Хотя те ничего незаконного и непристойного не делали.

Но потом охрана ресторана выгнала агрессивных молодых людей. Ребята просидели в заведении несколько часов и уже собирались домой. Друзья пары, работающие в этом заведении, рассказали им, что компания вернулась и ждет их на выходе из ресторана.

Ребята планировали выйти через черный ход, но не захотели долго ждать, потому пошли напролом. Уже на улице компания снова начала довольно агрессивно вести себя, оскорблять потерпевшего и его партнера.

Все, что происходило в тот вечер, потерпевший парень записал на видео.

Парень начал защищать себя, партнера и свою подругу, которая была с ними, но неожиданно один из молодых людей ударил его сзади. Из-за удара у пострадавшего закружилась голова, он растерялся и решил отойти подальше, потому что нападающий мог ударить его второй раз.

Как отметил потерпевший, их избили за то, что парни держались за руки на публике. Теперь пострадавший будет добиваться того, чтобы это нападение рассматривать как нетерпимость к представителям ЛГБТ.

Новости Днепра про В Днепре избили гей-пару, потому что ребята держались за руки в кафе: подробности

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