У Дніпрі після тривалого простою поновили роботу більшість бібліотек: де можна взяти книжку (АДРЕСИ)

Але охочих читати у нашому місті дуже багато, тому було прийнято рішення відновити роботу книгозбірень.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, на сьогодні у Дніпрі знов запрацювали 18 філій міських публічних бібліотек:
Увесь минулий рік працювали та продовжують працювати три філії бібліотек за адресами:
Наприкінці червня Міністерство культури та інформаційної політики видало рекомендації, як наші заклади культури можуть працювати. І головна вимога — аби біля кожного закладу в радіусі 500 м було укриття. Тож ми уклали договорні відносини з приміщеннями, в яких є укриття. Тобто у разі повітряної тривоги наші співробітники, а також читачі зможуть скористатись укриттями, які поруч з бібліотекою, – зазначили у міській раді.
На сьогодні у Дніпрі працює 21 філія Дніпровських міських публічних бібліотек. До кінця літа відкриють ще три філії. Графік роботи кожної — з 10:00 до 18:00. Вихідний: неділя та понеділок.
Дізнатись більше про роботу бібліотек можна на офіційній сторінці Дніпровських міських публічних бібліотек.
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