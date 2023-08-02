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  • У Дніпрі після тривалого простою поновили роботу більшість бібліотек: де можна взяти книжку (АДРЕСИ)

У Дніпрі після тривалого простою поновили роботу більшість бібліотек: де можна взяти книжку (АДРЕСИ)

Сьогодні 09:00
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Через повномасштабне вторгнення рф більшість бібліотек у Дніпрі призупинили свою роботу.

Новости Днепра про У Дніпрі після тривалого простою поновили роботу більшість бібліотек: де можна взяти книжку (АДРЕСИ)

Але охочих читати у нашому місті дуже багато, тому було прийнято рішення відновити роботу книгозбірень.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Так, на сьогодні у Дніпрі знов запрацювали 18 філій міських публічних бібліотек:

  • бібліотека-філія (вул. Шолохова, 7);
  • бібліотека-філія (пров. С. Крушельницької, 6);
  • бібліотека-філія (вул. Велика Діївська, 418-А);
  • бібліотека-філія (вул. Данила Галицького, 29);
  • бібліотека-філія (просп. Гагаріна, 118);
  • бібліотека-філія (просп. Героїв, 11);
  • бібліотека-філія (вул. Криворізька, 20);
  • бібліотека-філія (вул. Набережна Перемоги, 126-А);
  • бібліотека-філія (ж/м Червоний Камінь, 3);
  • бібліотека-філія (пров. Парусний, 12);
  • бібліотека-філія (вул. М. Шнеєрсона, 5);
  • бібліотека-філія (вул. Писаржевського, 7,);
  • бібліотека-філія (просп. Миру, 18);
  • бібліотека-філія (вул. Роторна, 2);
  • бібліотека-філія (вул. Повітрофлотська, 4);
  • бібліотека-філія (ж/м Тополя-3, буд. 18);
  • бібліотека-філія (вул. Робоча, 24-А);
  • бібліотека-філія (вул. Щепкіна, 10).

Увесь минулий рік працювали та продовжують працювати три філії бібліотек за адресами:

  • Центральна міська бібліотека (вул. Воскресенська, 23);
  • бібліотека-філія (вул. Б. Хмельницького, 2);
  • бібліотека-філія (просп. О. Поля, 102-Д).

Наприкінці червня Міністерство культури та інформаційної політики видало рекомендації, як наші заклади культури можуть працювати. І головна вимога — аби біля кожного закладу в радіусі 500 м було укриття. Тож ми уклали договорні відносини з приміщеннями, в яких є укриття. Тобто у разі повітряної тривоги наші співробітники, а також читачі зможуть скористатись укриттями, які поруч з бібліотекою, – зазначили у міській раді.

На сьогодні у Дніпрі працює 21 філія Дніпровських міських публічних бібліотек. До кінця літа відкриють ще три філії. Графік роботи кожної — з 10:00 до 18:00. Вихідний: неділя та понеділок.

Дізнатись більше про роботу бібліотек можна на офіційній сторінці Дніпровських міських публічних бібліотек.

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Новости Днепра про У Дніпрі після тривалого простою поновили роботу більшість бібліотек: де можна взяти книжку (АДРЕСИ)Українська

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