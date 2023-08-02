В Днепре после длительного простоя возобновили работу большинство библиотек: где можно взять книгу (АДРЕСА)

Но желающих читать в нашем городе очень много, поэтому было принято решение возобновить работу библиотек.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, на сегодня в Днепре вновь заработали 18 филиалов городских публичных библиотек:
Весь прошлый год работали и продолжают работать три филиала библиотек по адресам:
В конце июня Министерство культуры и информационной политики издало рекомендации, как наши учреждения культуры могут работать. И главное требование — чтобы у каждого заведения в радиусе 500 м было укрытие. Мы заключили договорные отношения с помещениями, в которых есть укрытия. То есть в случае воздушной тревоги наши сотрудники, а также читатели смогут воспользоваться укрытиями рядом с библиотекой, – отметили в городском совете.
На сегодняшний день в Днепре работает 21 филиал Днепровских городских публичных библиотек. К концу лета откроют еще три филиала. График работы – с 10:00 до 18:00. Выходной: воскресенье и понедельник.
Узнать больше о работе библиотек можно на официальной странице Днепровских публичных библиотек.
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