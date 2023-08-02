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  • В Днепре после длительного простоя возобновили работу большинство библиотек: где можно взять книгу (АДРЕСА)

В Днепре после длительного простоя возобновили работу большинство библиотек: где можно взять книгу (АДРЕСА)

Сегодня 09:00
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Из-за полномасштабного вторжения рф большинство библиотек в Днепре приостановили свою работу.

Новости Днепра про В Днепре после длительного простоя возобновили работу большинство библиотек: где можно взять книгу (АДРЕСА)

Но желающих читать в нашем городе очень много, поэтому было принято решение возобновить работу библиотек.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, на сегодня в Днепре вновь заработали 18 филиалов городских публичных библиотек:

  • библиотека-филиал (ул. Шолохова, 7);
  • библиотека-филиал (пер. С. Крушельницкой, 6);
  • библиотека-филиал (ул. Большая Диевская, 418-А);
  • библиотека-филиал (ул. Даниила Галицкого, 29);
  • библиотека-филиал (просп. Гагарина, 118);
  • библиотека-филиал (просп. Героев, 11);
  • библиотека-филиал (ул. Криворожская, 20);
  • библиотека-филиал (ул. Набережная Победы, 126-А);
  • библиотека-филиал (ж/м Красный Камень, 3);
  • библиотека-филиал (пер. Парусный, 12);
  • библиотека-филиал (ул. М. Шнеерсона, 5);
  • библиотека-филиал (ул. Писаржевского, 7,);
  • библиотека-филиал (просп. Мира, 18);
  • библиотека-филиал (ул. Роторная, 2);
  • библиотека-филиал (ул. Воздухофлотская, 4);
  • библиотека-филиал (ж/м Тополь-3, д. 18);
  • библиотека-филиал (ул. Рабочая, 24-А);
  • библиотека-филиал (ул. Щепкина, 10).

Весь прошлый год работали и продолжают работать три филиала библиотек по адресам:

  • Центральная городская библиотека (ул. Воскресенская, 23);
  • библиотека-филиал (ул. Б. Хмельницкого, 2);
  • библиотека-филиал (просп. А. Поля, 102-Д).

В конце июня Министерство культуры и информационной политики издало рекомендации, как наши учреждения культуры могут работать. И главное требование — чтобы у каждого заведения в радиусе 500 м было укрытие. Мы заключили договорные отношения с помещениями, в которых есть укрытия. То есть в случае воздушной тревоги наши сотрудники, а также читатели смогут воспользоваться укрытиями рядом с библиотекой, – отметили в городском совете.

На сегодняшний день в Днепре работает 21 филиал Днепровских городских публичных библиотек. К концу лета откроют еще три филиала. График работы – с 10:00 до 18:00. Выходной: воскресенье и понедельник.

Узнать больше о работе библиотек можно на официальной странице Днепровских публичных библиотек.

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