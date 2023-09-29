У Дніпрі підліток, який тільки вийшов із в’язниці, зухвало вкрав велосипед у кур’єра

Як повідомили в поліції, 28 вересня біля одного із торговельних центрів в Шевченківському районі Дніпра у кур’єра забрали велосипед. Постраждалий розповів, що під’їхав до кіоску, щоб отримати замовлення. Після цього до нього підійшов підліток та попросив показатися на велосипеді. Чоловік відмовив.
Тоді юнак сів на велосипед та поїхав геть. Постраждалий догнав юнака та тримав його до приїзду поліції. Викрадачем двоколісного виявився 17-річний підліток, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів.
29 вересня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж)
Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.
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