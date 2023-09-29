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  • В Днепре только вышедший из тюрьмы подросток дерзко украл велосипед у курьера

В Днепре только вышедший из тюрьмы подросток дерзко украл велосипед у курьера

Сегодня 16:45
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В Днепре 17-летний парень украл велосипед у курьера.

Новости Днепра про В Днепре только вышедший из тюрьмы подросток дерзко украл велосипед у курьера

Как сообщили в полиции, 28 сентября возле одного из торговых центров в Шевченковском районе Днепра у курьера забрали велосипед. Пострадавший рассказал, что подъехал к киоску, чтобы получить заказ. После этого к нему подошел подросток и попросил покататься на велосипеде. Мужчина отказал.

Тогда юноша сел на велосипед и уехал. Пострадавший догнал юношу и держал его до приезда полиции. Похитителем двухколесного оказался 17-летний подросток, недавно вышедший из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

29 сентября следственные отделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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