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  • У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресами

У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресами

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі триває дерусифікація. На системності цієї роботи наполягає мер Борис Філатов.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресами

24 травня під час 37-ї сесії міськради перейменували ще сім вулиць, чиї назви були повʼязані з державою-терористкою рф.

  • пров. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер пров. Тернуватий Яр.
  • Вул. Бородинська (Шевченківський р-н) – вул. Вартових Неба.
  • Вул. Камчатська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – вул. Героїв УПА.
  • Вул. Леваневського (Чечелівський р-н) – вул. Львівська.
  • Вул. Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський р-н) – вул. Сонячна Набережна.
  • Вул. Мінська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Менська.
  • Вул. Чебоксарська (Самарський р-н) – вул. Коростенська.

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Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресамиРусский

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