Сайт Дніпра Новини У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресами У Дніпрі перейменували ще 7 вулиць: хто з містян буде жити за новини адресами
У Дніпрі триває дерусифікація. На системності цієї роботи наполягає мер Борис Філатов.
24 травня під час 37-ї сесії міськради перейменували ще сім вулиць, чиї назви були повʼязані з державою-терористкою рф.
пров. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер пров. Тернуватий Яр. Вул. Бородинська (Шевченківський р-н) – вул. Вартових Неба. Вул. Камчатська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – вул. Героїв УПА. Вул. Леваневського (Чечелівський р-н) – вул. Львівська. Вул. Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський р-н) – вул. Сонячна Набережна. Вул. Мінська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Менська. Вул. Чебоксарська (Самарський р-н) – вул. Коростенська. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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