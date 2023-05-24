В Днепре переименовали еще 7 улиц: кто из горожан будет жить по новым адресам

24 мая во время 37-й сессии горсовета переименовали еще семь улиц, чьи названия были связаны с государством-террористкой рф.

В Днепре идет дерусификация. На системности этой работы настаивает мэр Борис Филатов.

На предприятии "АрселлорМитталл Кривой Рог" в цехе сетей и подстанций…

Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из Каменского При сдерживании вооруженной агрессии российской федерации погиб солдат Загребельный Антон Сергеевич. Трагедия произошла 19 мая в Запорожской области. просмотров

Ситуация на фронте сегодня 24 мая: что известно Российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали 4 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

Не дожил до дня роджения один день: погиб боец из Днепропетровщины В Запорожской области при выполнении боевого задания 19 мая погиб солдат Антон Загребельный. 20 мая бойцу должно было исполниться 37 лет. просмотров

Секретарь СНБО отреагировал на заявление росСМИ о «ранении» Залужного Российские пропагандисты начали распространять информацию со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. 0 просмотров