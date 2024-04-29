У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)

Дивовижні кадри вдалося зафіксувати одному із водіїв.
На відео потрапив момент, де містянин переходив дорогу, коли перед ним промчалася автівка. Це сталося в понеділок, 29 квітня, на проспекті Богдана Хмельницького.
Автівка на великій швидкості ледь не збила пішохода. Водій проігнорував той факт, що трамвай зупинився на посадку/висадку пасажирів, і не пригальмував. Тільки дивом вдалося уникнути трагедії. Якби чоловік зробив ще один крок, то все завершилося б фатально.
На відео, яке оприлюднив очевидець, можна побачити, що автівка була буквально в кількох сантиметрах від пішохода.
Зауважимо, на проспекті Богдана Хмельницького нерідко трапляються ДТП, через необачність перехожих та водіїв. Пішоходи часто поспішають за трамваєм, який вже рушив з місця, й ігнорують правила ПДР.
Втім цього разу саме водій не зупинився, хоча мав би це зробити.
Відео: тг-канал Дніпро Оперативний
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