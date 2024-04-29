Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)

У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)

Сьогодні 17:51
просмотров

Пішохід йшов до вагона трамвая, коли перед ним промчалася автівка.

Новости Днепра про У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)

Дивовижні кадри вдалося зафіксувати одному із водіїв. 

На відео потрапив момент, де містянин переходив дорогу, коли перед ним промчалася автівка. Це сталося в понеділок, 29 квітня, на проспекті Богдана Хмельницького.

Автівка на великій швидкості ледь не збила пішохода. Водій проігнорував той факт, що трамвай зупинився на посадку/висадку пасажирів, і не пригальмував. Тільки дивом вдалося уникнути трагедії. Якби чоловік зробив ще один крок, то все завершилося б фатально.

На відео, яке оприлюднив очевидець, можна побачити, що автівка була буквально в кількох сантиметрах від пішохода. 

Зауважимо, на проспекті Богдана Хмельницького нерідко трапляються ДТП, через необачність перехожих та водіїв. Пішоходи часто поспішають за трамваєм, який вже рушив з місця, й ігнорують правила ПДР. 

Втім цього разу саме водій не зупинився, хоча мав би це зробити. 

Відео: тг-канал Дніпро Оперативний 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля Нового мосту раніше ходив трамвай: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:48
    У Дніпрі біля Нового мосту раніше ходив трамвай: рідкісне фото

    Перший трамвай на вулицях Катеринослава з'явився 1897 року. Серед перших…

    У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:04
    У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площі

    У Дніпрі через ремонтні роботи утворився затор.

    На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків

    У Дніпрі рятують дачника, якому ручкою мотоблока пробило голову.

    Традиції та прикмети Великодня 2024: навіщо потрібні великодні зайці та привітання: «Христос Воскрес»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    Традиції та прикмети Великодня 2024: навіщо потрібні великодні зайці та привітання: «Христос Воскрес»

    Вже цієї неділі, 5 травня, православні українці відзначатимуть Великдень. Для…

    Наверх