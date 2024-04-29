У Дніпрі перехожий дивом не потрапив під колеса авто, яке промчалося в сантиметрі від нього (ВІДЕО)

Пішохід йшов до вагона трамвая, коли перед ним промчалася автівка.

Дивовижні кадри вдалося зафіксувати одному із водіїв.

На відео потрапив момент, де містянин переходив дорогу, коли перед ним промчалася автівка. Це сталося в понеділок, 29 квітня, на проспекті Богдана Хмельницького.

Автівка на великій швидкості ледь не збила пішохода. Водій проігнорував той факт, що трамвай зупинився на посадку/висадку пасажирів, і не пригальмував. Тільки дивом вдалося уникнути трагедії. Якби чоловік зробив ще один крок, то все завершилося б фатально.

На відео, яке оприлюднив очевидець, можна побачити, що автівка була буквально в кількох сантиметрах від пішохода.

Зауважимо, на проспекті Богдана Хмельницького нерідко трапляються ДТП, через необачність перехожих та водіїв. Пішоходи часто поспішають за трамваєм, який вже рушив з місця, й ігнорують правила ПДР.

Втім цього разу саме водій не зупинився, хоча мав би це зробити.

Відео: тг-канал Дніпро Оперативний

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