У Дніпрі 17-річний хлопець вистрелив у сусіда: постраждалий помер

В ГУНП повідомили, що стрілянина сталася на вулиці Володимира Івасюка. Там між сусідами по будинку виник конфлікт, під час якого підліток взяв до рук пневматичну гвинтівку та вистрелив у голову 39-річного чоловіка. Медики забрали пораненого до лікарні.
За його життя боролися лікарні 5 днів. Травми виявилися несумісними з життям. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер так і не прийшовши до тями.
Нагадаємо, в день стрілянини 17-річного стрілка затримали правоохоронці. 12 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо вину доведуть, то юнак може провести за ґратами до 15 років.
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