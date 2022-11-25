В Днепре горел двухэтажный дом (ФОТО)

У четвер, 24 листопада, у Дніпрі по провулку Глиняний сталася пожежа. Там вогонь охопив двоповерховий житловий будинок.

Рятувальники встановили, що полум’я охопило дах двоповерхового житлового будинку. Вогонь стрімко поширювався по всій площі покрівлі. Через це існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташовані будинки.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та конструкції даху будинку на загальній площі 70 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

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