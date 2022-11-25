В Днепре горел двухэтажный дом (ФОТО)

Рятувальники встановили, що полум’я охопило дах двоповерхового житлового будинку. Вогонь стрімко поширювався по всій площі покрівлі. Через це існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташовані будинки.
Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та конструкції даху будинку на загальній площі 70 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.
Читайте також:
Автор:
Втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав…
У мережі показали, як вчора пасажири метро виходили зі станції,…
Міський голова Дніпра розповів про ситуацію в місті на даний…
Мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф за звернення до…